Auftakt- Out von Gardos/Habesohn & Fegerl/Monteiro

Die 2012- Titelträger Gardos/ Habesohn hatten als Nummer 32 allerdings auch Pech, gegen die starken Wladimir Samsonow/Pawel Platonow gelost worden zu sein. Den Weißrussen boten sie dann auch einen großen Kampf, zogen aber mit 3:4 den Kürzeren. Im letzten Satz vergaben die Österreicher eine 9:7- Führung, unterlagen 9:11. Fegerl/Monteiro waren freilich gegen die Iraner Nima Alamian/Noshad Alamiyan Favoriten gewesen, gingen aber nach Gewinn des ersten Satzes mit 1:4 unter.

Polcanova und Mo ließen den Chileninnen Katherine Low/Paulina Vega mit 4:1 keine Chance. Die Aufgabe im Sechzehntelfinale am Mittwoch (18 Uhr) ist mit den Deutschen Nina Mittelham/Kristin Silbereisen wohl eine schwierigere. Die junge Karoline Mischek unterlag mit der Estin Airi Avameri nach überstandener Qualifikation Wing Nam Ng/Wai Yam Minnie Soo aus Hongkong mit 0:4. In der Einzel- Qualifikation blieb Mischek in der für den Aufstieg entscheidenden Zwischenrunde hängen.

Im Mixed verloren Habesohn und Polcanova gegen die Rumänen Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs 1:4. Andreas Levenko und Mischek waren in der Qualifikation hängengeblieben. Der 18- jährige Levenko schaffte dafür mit drei 4:0- Siegen souverän den Einzug in die erste Einzelrunde. Die steht am Mittwoch für Damen und Herren auf dem Programm. Österreichs Verband (ÖTTV) ist mit fünf Herren und zwei Damen vertreten.