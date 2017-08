Auch Kunert/Dressler stehen im Play- off

Keines der vier österreichischen Herren- Paare bei der Wien- WM im Beach- Volleyball ist in der Gruppenphase sieglos ausgeschieden. Thomas Kunert/Christoph Dressler feierten Mittwochmittag in Pool A einen 2:0- (24, 8)- Sieg gegen Daniel Williams/Marlon Phillip aus Trinidad und Tobago (Matchball im Video oben) und stehen damit als Gruppen- Dritte fix im Play- off.