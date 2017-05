Armstrong macht sich über eigenen Tod lustig!

Was passiert war: Ein Portal mit dem offenbar auf die Bekanntheit des "Fox"- Netzwerks abzielenden Namen "fox- news24.com" jagte als BREAKING NEWS in die weite Welt hinaus: "Rad- Rennfahrer Lance Armstrong ist gestorben!" In dem Bericht wird eine Armstrong- Tochter Anna zitiert, wonach ihr Vater den Kampf gegen Dickdarm- Krebs nach zwei Jahren hartem Kampf verloren habe.

Fakt ist allerdings, dass Lance Armstrong lebt und dass er auch keine Tochter mit Namen Anna hat - seine real existierenden Töchter heißen Grace, Olivia Marie und Isabelle!

Foto: AP

Dass diese drei Mädchen auch weiterhin einen lebendigen Vater haben, bewies Armstrong selbst nun mit einem Instagram- Video. Darin sind ein Mobiltelefon mit dem Bericht über seinen Tod und der darob den Kopf schüttelnde "Untote" zu sehen. Das Posting garnierte er, angelehnt an den großen US- Schriftsteller Mark Twain, mit: "Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben."