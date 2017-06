24:33! Österreich scheitert im Playoff an Rumänien

Österreichs Frauen- Handball muss zumindest bis 2019 auf die erste WM- Teilnahme seit China 2009 warten. Am Dienstag ging in Stockerau auch das Rückspiel im Playoff- Duell mit Rumänien verloren, dem 29:34 am vergangenen Freitag auswärts folgte eine 24:33- Heimniederlage. Das klare Ergebnis täuscht aber ein wenig, da die ÖHB- Equipe zur Pause geführt und bis in etwa zur 40. Minute Paroli geboten hatte.