14. Sieg im 16. Spiel für die Oberwart Gunners

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel schalteten die Gunners einen Gang höher und dominierten die fünfplatzierten Wiener klar. Bis zu 33 Punkte betrug der Vorsprung des Titelverteidigers, der den angeschlagenen Cedric Kuakumensah vorgeben musste.

Im steirischen Derby deklassierte Kapfenberg indes Graz. Die viertplatzierten Bulls siegten in der Landeshauptstadt mit 98:55 (52:22), die Hausherren waren komplett überfordert. Schlusslicht Klosterneuburg hielt die Partie gegen Fürstenfeld lange offen. Die Steirer setzten sich in Niederösterreich dennoch mit 62:60 (28:34) durch, wobei die entscheidenden Punkte in der letzten halben Minute fielen.