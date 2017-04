10. Meistertitel für Hypo Tirol perfekt!

Hypo Tirol hat die erste Chance genützt und am Sonntag seinen zehnten Meistertitel in der heimischen Volleyball- Liga der Herren (Deniz Bank Volley League) eingespielt. Die Innsbrucker feierten im fünften Spiel der "best of seven"- Finalserie gegen Posojilnica Aich/Dob einen 3:0 (21,22,18)- Auswärtssieg und schlossen die Serie mit 4:1 Siegen ab.