Zypern- Gespräche werden fortgesetzt

Schlagzeilen 12.01.2017, 01:30

Die Zypern-Gespräche in Genf gehen am Donnerstag mit einer erweiterten Konferenz über Sicherheitsfragen in die entscheidende Phase. Am Verhandlungstisch sitzen der griechisch-zypriotische Präsident Nicos Anastasiades und der Volksgruppenführer der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci.