Zahl der Toten nach Unwetter in Japan auf 25 gestiegen

In Teilen von Kyushu, der südlichsten von Japans vier Hauptinseln, war in der Nacht auf Donnerstag der bisher heftigste Regen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gefallen und hatte für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Binnen zwölf Stunden fielen mehr als 50 Zentimeter Regen.

Straßen und Häuser wurden weggeschwemmt, Hunderttausende Bewohner wurden zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen. In den am stärksten betroffenen Präfekturen Fukuoka und Oita waren am Montagabend noch immer 150 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten.