Zahl der Cholera- Toten im Jemen auf 1500 gestiegen

Schlagzeilen 02.07.2017, 01:23

Im Jemen sind an der seit Wochen grassierenden Cholera-Epidemie nach Angaben der WHO bisher 1500 Menschen gestorben. Bis Ende Juni seien 246.000 Verdachtsfälle registriert worden, sagte Nevio Zagaria, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation im Jemen am Samstag. Zugleich rief er zu mehr internationaler Hilfe auf, um der Epidemie Herr zu werden.