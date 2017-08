Yonhap: Außenminister Nord- und Südkoreas zusammengetroffen

Schlagzeilen 07.08.2017, 04:44

Die Außenminister von Nord- und Südkorea sind nach einem Agenturbericht am Rande des ASEAN-Regionalforums in Manila zusammengetroffen. Bei dem kurzen Zusammentreffen in der philippinischen Hauptstadt habe die südkoreanische Chefdiplomatin Kang Kyung-wha ihren nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho aufgefordert, das Angebot zum Dialog anzunehmen.