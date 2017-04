Wiener Grüne nach Heumarkt- Urabstimmung mit Krisensitzung

Schlagzeilen 24.04.2017, 01:30

Die Wiener Grünen treffen sich am Montag zu einer Krisensitzung. Grund dafür sind die internen Gräben in Sachen Heumarkt-Projekt. Die grüne Planungsstadträtin Maria Vassilakou bzw. die Parteispitze haben das Vorhaben bisher vehement verteidigt. Die Basis lehnt den Umbau allerdings mehrheitlich ab, wie das am Freitag veröffentlichte Ergebnis einer Urabstimmung zeigt.