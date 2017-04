Vorsprung von Macron vor Le Pen in Umfragen wächst

Auf seine stärkste Konkurrentin, die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, entfallen 21,5 Prozent - ein Minus von 1,5 Prozentpunkten. Die Umfrageteilnehmer wurden am Mittwoch und Donnerstag vor den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Paris und vor den letzten TV- Interviews aller Kandidaten befragt.

Der Erhebung zufolge würden Le Pen und Macron nach der ersten Wahlrunde am Sonntag in die Stichwahl am 7. Mai einziehen, in der sich Macron behaupten würde.

Auf den Kandidaten der Konservativen, Francois Fillon, entfielen der Umfrage zufolge in der ersten Runde 20 Prozent der Stimmen, auf den Bewerber der Linken, Jean- Luc Melenchon, 19,5 Prozent.