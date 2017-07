Viele Verletzte durch Taifun "Nesat" in Taiwan und China

Mit starken Regenfällen und Sturmböen hat Taifun "Nesat" in Taiwan viele Schäden verursacht und Dutzende Menschen verletzt. Mindestens 81 Menschen haben durch den Wirbelsturm Verletzungen erlitten, wie Behörden am Sonntag mitteilten. "Nesat", der am Samstag zunächst über Taiwan wütete, erreichte am Sonntag mit heftigen Regenfällen das chinesische Festland, wo ebenfalls vor dem Sturm gewarnt wurde.