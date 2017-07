Viele Uneinigkeiten bei G- 20- Gipfel in Hamburg

Einig im Kampf gegen den Terror, aber gespalten im Kampf gegen die Erderwärmung: Die G-20 haben an ihrem ersten Gipfeltag in Hamburg wichtige Fragen zum Klimaschutz und zum Welthandel nicht lösen können. Die deutsche Bundeskanzlerin und Konferenzleiterin Angela Merkel sagte am Freitag, die Diskussionen seien "sehr schwierig". Die USA waren mit ihrer Ablehnung des Pariser Klimaabkommens isoliert.