Video von tödlichen Schüssen in Fort Lauderdale

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden am Sonntag von dem Portal TMZ ins Internet gestellt. Bei der Tat wurden am Freitag fünf Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Der Schütze, ein Irak- Kriegs- Veteran, muss nun mit der Todesstrafe rechnen. Die Staatsanwaltschaft leitete am Samstag ein Strafverfahren gegen den 26- Jährigen ein. Ihm wird Waffengewalt und eine Gewalttat an einem Flughafen zur Last gelegt. Am Montag soll er erstmals einem Richter vorgeführt werden.

Nach Angaben seiner Familie litt der Schütze, der von April 2010 bis Februar 2011 als US- Soldat im Irak stationiert war, unter psychischen Problemen. Die Bundespolizei FBI wollte ein terroristisches Motiv vorerst aber noch nicht ausschließen.