Verfassunggebende Versammlung tritt in Venezuela zusammen

Schlagzeilen 03.08.2017, 01:30

Die umstrittene Verfassunggebende Versammlung in Venezuela tritt am Donnerstag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Zeitgleich hat die Opposition zu einem erneuten Protestmarsch in der Hauptstadt Caracas aufgerufen. Staatschef Nicolas Maduro hatte die Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung trotz massiver Proteste im In- und Ausland am vergangenen Sonntag abhalten lassen.