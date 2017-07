Venus Williams verursachte tödlichen Autounfall

Schlagzeilen 30.06.2017, 05:21

US-Tennisspielerin Venus Williams hat einen tödlichen Autounfall verursacht. Die 37-Jährige habe am 9. Juni in Palm Beach Gardens nahe Miami mit ihrem Geländewagen auf einer Kreuzung abgebremst, heißt es in einem Polizeibericht. Deswegen sei ein von einer 68-jährigen Frau gesteuerter Wagen in Williams' Auto hineingefahren. Deren 78-jähriger Ehemann erlag nun seinen schweren Kopfverletzungen.