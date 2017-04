Venezuela wird Organisation Amerikanischer Staaten verlassen

Schlagzeilen 27.04.2017, 00:51

Venezuela will die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verlassen. Sie werde diesen Schritt morgen (Donnerstag) in die Wege leiten, kündigte Außenministerin Delcy Rodriguez am Mittwoch (Ortszeit) im Fernsehen an. Die Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Nicolas Maduro reagierte damit auf ein geplantes Treffen der OAS-Außenminister zur Situation in Venezuela.