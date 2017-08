Venezolanischer Oppositionsführer Lopez wieder im Hausarrest

Lopez und der Oppositionspolitiker Antonio Ledezma waren am Dienstag festgenommen und wegen Fluchtgefahr in einem Militärgefängnis in Haft genommen worden. Ledezma, der Ex- Bürgermeister der Hauptstadt Caracas, war nach Angaben seiner Familie bereits am Freitag aus der Haft entlassen und wieder unter Hausarrest gestellt worden. Lopez saß zunächst weiter in Haft.

Lopez und Ledezma zählen zu den bekanntesten Oppositionellen in dem südamerikanischen Land. Beide standen zum Zeitpunkt ihrer nächtlichen Festnahme bereits unter Hausarrest. Sie hatten zum Boykott der Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen, die Präsident Nicolas Maduro am vergangenen Sonntag abhalten ließ. Am Freitag kam das umstrittene Gremium zu seiner ersten Sitzung zusammen, als erste Amtshandlung entließ es am Samstag die regierungskritische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega.

Der 46- jährige Lopez war erst Anfang Juli nach mehr als drei Jahren aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Er war in einem umstrittenen Verfahren wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er seit 8. Juli überraschend im Hausarrest verbüßen durfte. Am Dienstag wurde er jedoch nachts vom Geheimdienst abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht.

Lopez ist Chef der Partei Voluntad Popular, einer der stärksten Kräfte im Oppositionsbündnis "Mesa de la Unidad Democratica" (MUD). Er wird von der US- Regierung politisch unterstützt. Lopez und andere Oppositionspolitiker werfen Maduro vor, das Land in eine Diktatur umwandeln und Regierungsgegner systematisch ausschalten zu wollen.