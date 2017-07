USA verhängen Finanzsanktionen gegen "Diktator" Maduro

Schlagzeilen 31.07.2017, 23:27

Die US-Regierung hat Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro als Diktator bezeichnet und erstmals Finanzsanktionen gegen ihn verhängt. Mögliche Vermögenswerte und Konten von Maduro in den USA würden eingefroren und US-Bürgern alle Geschäfte mit ihm verboten, teilte Finanzminister Steven T. Mnuchin am Montag in Washington mit.