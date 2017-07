USA: Nordkorea testete Mittelstreckenrakete - Seoul: 930 Kilometer

Das nordkoreanische Regime hat am heutigen Dienstag erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet. Das Geschoß sei 37 Minuten lang geflogen, ehe es im Japanischen Meer gelandet sei, teilte das Pazifikkommando des US-Militärs am Montagabend (Ortszeit) mit. Das südkoreanische Militär gab die Reichweite der Rakete mit 930 Kilometer an.