USA informierten UNO offiziell über Abkehr von Klimavertrag

Schlagzeilen 05.08.2017, 04:13

Die USA haben die Vereinten Nationen (UNO) offiziell über den geplanten Austritt aus dem Pariser Weltklimavertrag informiert. Dazu sei eine schriftliche Erklärung eingereicht worden, teilte das Außenministerium in Washington am Freitag mit. Bis zum Abschluss des Austrittsprozesses, der mindestens drei Jahre dauert, würden die USA aber weiter an den UN-Klimagesprächen teilnehmen.