US- Soldat wegen Terrorvorwürfen festgenommen

Schlagzeilen 11.07.2017, 03:26

Das FBI hat im US-Staat Hawaii einen US-Soldaten festgenommen, der der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue geschworen haben soll. Das teilte die Bundespolizei am Montagabend (Ortszeit) in Honolulu mit. Der 34-Jährige habe versucht, militärische Dokumente an den IS weiterzugeben sowie den Terroristen Ausbildung anzubieten. Er muss sich wegen Terrorismusvorwürfen verantworten.