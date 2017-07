US- Senator John McCain hat Gehirntumor

Bei dem einflussreichen US-Senator John McCain ist ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Der Tumor sei entdeckt worden, als der 80-Jährige am vergangenen Freitag wegen eines Blutgerinnsels operiert wurde, teilte die behandelnde Klinik in Arizona am Mittwochabend (Ortszeit) mit.