US- Republikaner wollen nächste Woche ObamaCare abdrehen

Schlagzeilen 19.07.2017, 02:28

Nach ihrem gescheiterten Versuch zum Rückbau von ObamaCare wollen die US-Republikaner Anfang kommender Woche einen Anlauf zur kompletten Abschaffung der Gesundheitsreform unternehmen. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, kündigte am Dienstagabend einen entsprechenden Vorstoß an. Der Schritt ist allerdings in den eigenen Reihen umstritten, sein Gelingen dadurch höchst fraglich.