US- Kriegsschiff provozierte China in Gebietsstreit

Schlagzeilen 03.07.2017, 05:42

Ein US-Kriegsschiff ist am Sonntag nahe an einer von China beanspruchten Insel im Südchinesischen Meer vorbeigefahren und hat damit Pekings Gebietsansprüche infrage gestellt. Der Zerstörer "USS Stethem" sei in einem Abstand von weniger als zwölf Seemeilen an der Triton-Insel vorbeigefahren, sagte ein US-Vertreter. Peking sprach von einer "ernsthaften politischen und militärischen Provokation".