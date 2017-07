US- Demokraten wollen mit Wirtschaftsplan in die Offensive gehen

In einer jüngsten "Washington Post"/ABC- Umfrage hatten nur 37 Prozent erklärt, dass die Demokraten "für etwas stehen", während 52 Prozent sagten, sie stünden nur gegen Trump.

Das Programm soll an diesen Montag bekannt gegeben werden und unter dem Motto "A better Deal" (ein besserer Deal) stehen - ein Bezug auf ein Trump- Buch mit dem Titel "The Art of the Deal" (übersetzt: Die Kunst des Deals). Der "Washington Post" zufolge wollen die Demokraten unter anderem neue Jobtrainings- und Infrastrukturprogramme sowie eine Erhöhung der Mindestlöhne auf 15 Dollar vorschlagen. Auch solle der rasante Anstieg der Kosten rezeptpflichtiger Medikamente angesprochen werden.

"Republikaner sprechen in Schlagzeilen. Demokraten sprechen in Kleingedrucktem. Damit ist diese Woche Schluss", zitierte die Zeitung den Abgeordneten Hakeem Jeffries. Er hat maßgeblich an dem Programm mitgearbeitet.