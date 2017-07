US- Außenamt: Waffenruhe in Südwest- Syrien weitgehend stabil

Die am Sonntag in Kraft getretene Waffenruhe im Südwesten Syriens ist aus Sicht des US-Außenministeriums weitgehend stabil. "In den meisten Teilen hält sie derzeit", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, am Dienstag in Washington.