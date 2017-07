Uruguay startet staatlichen Marihuana- Verkauf

Das Gramm Marihuana kostet in der Apotheke 1,30 Dollar - billiger als beim Dealer. Mit der Legalisierungsinitiative soll die Macht der Drogenhändler gebrochen und ihr Geschäft zerstört werden. Das Gesetz entstand während der Präsidentschaft des früheren linken Guerillakämpfers Jose Mujica (2010- 2015). Anders als in den Niederlanden, wo der Verkauf in privaten Coffee- Shops lediglich toleriert wird, regelt Uruguay auch die Produktion. Zwei Firmen betreiben im Auftrag des Staates den kommerziellen Anbau in der Nähe eines Gefängnisses bei Montevideo.

19.07.2017, 04:21 AG