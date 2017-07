Unwetter im Raum Offenburg - Bahnreisende sitzen fest

Schlagzeilen 31.07.2017, 00:30

Nach einem Unwetter über Teilen Baden-Württembergs sind Hunderte Bahnreisende am Bahnhof in Offenburg festgesessen. Etwa 1.000 Menschen wurden am Sonntagabend von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Technischem Hilfswerk versorgt, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Auch in Baden-Baden saßen zeitweise mehr als 600 Reisende fest.