UNO warnt vor Völkermord in Zentralafrikanischer Republik

08.08.2017, 01:10

Die Vereinten Nationen warnen vor einem Völkermord in der Zentralafrikanischen Republik. Die jüngste Gewalt in dem Krisenland sei ein "frühes Alarmzeichen" für einen Genozid, sagte UNO-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien am Montag in New York nach einer Reise in die Region.