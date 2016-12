UNO- Sicherheitsrat will über Syrien- Resolution abstimmen

Der UNO-Sicherheitsrat will am Samstag über eine Resolution zur bereits in Kraft getretenen Feuerpause und zu Gesprächen über einen Friedensplan in Syrien abstimmen. Das sagte der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin am Freitag nach einer Sitzung des Gremiums hinter verschlossenen Türen in New York.