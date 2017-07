UNO schaltet sich vorerst nicht in Katar- Krise ein

Der UNO-Sicherheitsrat schaltet sich vorerst nicht in die Katar-Krise ein. Das wichtigste UNO-Gremium habe das Golfemirat aufgefordert, seine Meinungsverschiedenheiten mit seinen Nachbarländern selbst zu klären, erklärte der chinesische UNO-Botschafter Liu Jieyi am Montag in New York.