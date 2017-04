UNO- Mitarbeiter in Flüchtlingslager im Kongo als Geiseln

Südsudanesische Ex-Rebellen haben in einem Flüchtlingslager in der Demokratischen Republik Kongo etwa ein Dutzend UN-Mitarbeiter als Geiseln genommen. UN-Vertreter verhandelten nun über die Freilassung ihrer Kollegen in Munigi im Osten des Kongos, sagte ein UN-Vertreter am Dienstag in New York, der nicht namentlich genannt werden wollte.