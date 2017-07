Unesco erklärt Altstadt von Hebron zum Weltkulturerbe

Wegen der Aufnahme der Altstadt von Hebron auf die Unesco-Welterbeliste will Israel erneut seine Mittel für die UNO kürzen. Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte am Freitag an, er werde die Zahlungen an die Vereinten Nationen um eine Million Dollar (879.000 Euro) reduzieren. Das Votum des Welterbekomitees für Hebron bezeichnete er als "eine weitere wahnsinnige Entscheidung der Unesco".