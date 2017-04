UN- Sicherheitsrat berät zum Nordkorea- Konflikt

Ein greifbares Ergebnis der Sitzung wie eine Erklärung, Resolution oder gar die Verabschiedung neuer Sanktionen sei nicht geplant, hieß es von der US- Vertretung bei den Vereinten Nationen. Ratsmitglieder seien allerdings ermutigt worden, sich zur strikteren Umsetzung existierender und zur möglichen Einführung weiterer Sanktionen bereit zu erklären.

Die US- Regierung hatte zuletzt den Druck auf die Regierung in Pjöngjang erhöht und mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen.