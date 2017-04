Ukraine: USA haben uns weitere Unterstützung signalisiert

Das von dem Konflikt im Osten gebeutelte Land habe "gute und pragmatische" Beziehungen zur US- Regierung, die an einer "stabilen Ukraine" interessiert sei.

Trump hatte erklärt, ein gutes Verhältnis zu Russland anstreben zu wollen, und damit für Beunruhigung bei der Regierung in Kiew gesorgt. Unter anderem wegen des Konflikts in der Ostukraine waren die US- amerikanisch- russischen Beziehungen unter Trumps Vorgänger Barack Obama auf einen Tiefpunkt gesunken. Die Spannungen halten allerdings auch unter Trump an. Zuletzt sorgte ein US- Vergeltungsschlag gegen Russlands Verbündeten Syrien für Verstimmungen.