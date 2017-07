Trumps Ex- Wahlkampfmanager muss doch nicht vor Ausschuss

Der Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, wird nun doch nicht zu einer Aussage in einer öffentlichen Anhörung in der Russland-Affäre gezwungen. Der Justizausschuss des Senats werde die Vorladung fallen lassen, die Manafort an diesem Mittwoch zu einer Aussage verpflichtet hätte, berichteten der Sender CNN und "Politico" unter Berufung auf informierte Quellen.