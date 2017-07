Trump sorgt mit "Kompliment für Spott

Der schon mehrfach mit sexistischen Bemerkungen über Frauen aufgefallene US- Präsident Donald Trump hat nun auch das Aussehen der französischen First Lady ungebeten kommentiert - und dafür spöttische Reaktionen geerntet. Beim Treffen mit Präsident Emmanuel Macron im Elysee- Palast wandte sich Trump am Donnerstag dessen Ehefrau Brigitte zu und meinte: "Sie haben sich so gut gehalten."