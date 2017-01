Wegen des Verdachts einer Beteiligung des russischen Präsidialamts an den Hacker- Aktivitäten hatte der amtierende US- Präsident Barack Obama die Ausweisung von 35 russischen Diplomaten angeordnet. Geheimdienstkreisen zufolge sei das Ziel der Angriffe gewesen, Trump im Wahlkampf gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton zu unterstützen. Trump übernimmt am 20. Jänner das Amt. Er hat sich für engere Beziehungen zu Russland ausgesprochen.

02.01.2017, 22:33 AG