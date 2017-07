Trump forciert Ende von Obamacare

US-Präsident Donald Trump hat nochmals seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen, um die Verabschiedung eines Reformplans für das Gesundheitswesen noch in diesem Sommer zu erreichen. Der Senat sowie er selbst sollten dafür die Sommerpause aussetzen und "die Stadt nicht verlassen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit 49 Senatoren seiner Republikanischen Partei.