Trump beschimpfte Medien auf Großkundgebung

Schlagzeilen 30.04.2017, 02:23

US-Präsident Donald Trump hat eine Großkundgebung an seinem 100. Amtstag zu einem mehrminütigen Angriff auf die Medien genutzt. "Medienunternehmen wie CNN und MSNBC sind Fake News", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) in Harrisburg. Er warf den Journalisten vor, die Bilanz über seine ersten Wochen im Amt absichtlich zu verzerren und nur schlecht über ihn zu berichten.