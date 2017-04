Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Neunkirchen

22.04.2017

Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich ist am Freitagabend ein 69-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrzeuglenker aus Wien hielt laut Polizei seinen Pkw vor einem Haus in Raach am Hochgebirge an und stieg aus. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Auto ins Rollen und überfuhr den Mann mit den Hinterrädern. Der 69-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.