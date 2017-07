Tödlicher Unfall mit Quad in Salzburg

Schlagzeilen 24.07.2017, 01:04

Bei einem Unfall mit seinem Quad ist am Sonntagnachmittag ein 35-jähriger Salzburger im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel (Bezirk Zell am See) ums Leben gekommen. Bei einer Alm kam der Lenker laut Polizei mit dem Quad-Fahrzeug nach rechts vom Schotterweg ab, prallte an eine Böschung, überschlug sich und wurde vom Quad geschleudert.