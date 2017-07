Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten in der Steiermark

In der steirischen Ortschaft Hadernigg (Bezirk Deutschlandsberg) ist am Samstag ein Mann bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Der 59-jährige war laut einer Aussendung der Polizei am Nachmittag in seinem Waldstück mit Aufräumarbeiten von durch Windbruch beschädigten Bäumen beschäftigt. Er wurde dabei von einem herabfallenden Baumteil getroffen und getötet.