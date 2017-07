Tödlicher Schwimmunfall in St. Kanzian am Klopeinersee

Schlagzeilen 29.07.2017, 06:36

Eine 79-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Freitag im Klopeinersee in Kärnten ertrunken. Zeugen hatten gegen 14.45 Uhr die Polizei in St. Kanzian informiert, dass die Frau abgängig sei. Daraufhin wurde eine Suchaktion mit etwa 50 Mann, darunter vierzehn Taucher, gestartet, teilte die Polizei am Freitagabend mit.