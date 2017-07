Tennis: Ofner nach Sieg gegen Sock sensationell in 3. Wimbledon- Runde

Schlagzeilen 06.07.2017, 22:07

Sebastian Ofner hat am Donnerstag sensationell die dritte Runde beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon erreicht. Der 21-jährige Steirer besiegte den an Nummer 17 gesetzten US-Amerikaner Jack Sock nach 2:44 Stunden mit 6:3,6:4,3:6,2:6,6:2. In der nächsten Runde am Samstag trifft Ofner (ATP-217.) auf den 20-jährigen Deutschen Alexander Zverev (ATP-12.).