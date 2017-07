Syrische Rebellengruppe: Assads Truppen setzten Chlorgas ein

In Syrien hat Armee von Machthaber Bashar al-Assad nach Angaben von Rebellen Giftgas eingesetzt. Regierungstruppen seien am Samstag östlich von Damaskus bei Kämpfen mit Chlorgas vorgegangen, erklärte die Gruppe Failak al-Rahman. In staatlichen Medien hieß es dazu indes unter Berufung auf Militärkreise, der Vorwurf werde zurückgewiesen.