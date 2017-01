Syrische Rebellen legen Friedensgespräche auf Eis

Die syrischen Rebellen legen die Vorbereitung der geplanten Friedensgespräche mit der Regierung auf Eis. In einer am Montagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung begründeten mehrere Rebellengruppen den Schritt mit Verstößen der Regierungstruppen gegen die seit vier Tagen geltende Waffenruhe. Vorgesehen war, dass sich Regierung und Rebellen Ende Jänner zu Friedensgesprächen in Kasachstan treffen.