Syrische Rebellen kritisieren Ende von CIA- Hilfen

Auch Präsident Bashar al- Assad komme die Entwicklung zugute. Dem gemäßigten Widerstand gegen Assads Herrschaft drohe dagegen der Zusammenbruch. Die bisher von der CIA unterstützten Aufständischen wurden nach eigenen Angaben von Berichten über ein Ende der Hilfen überrascht. Ihnen sei eine solche Entscheidung noch nicht offiziell mitgeteilt worden, hieß es.

US- Regierungsvertreter hatten zuvor gegenüber Reuters einen Bericht der "Washington Post" bestätigt, nach dem die CIA- Hilfen gestoppt werden. Das Programm war 2013 unter dem damaligen US- Präsidenten Barack Obama ins Leben gerufen worden und sollte die syrische Opposition in ihrem Kampf gegen den Präsidenten unterstützen. Doch Assad hält sich auch dank militärischer Hilfen Russlands und des Iran an der Macht. Ein Rebellenvertreter sagte, es hänge nun viel davon ab, ob die im Syrien- Konflikt mit den US- verbündeten Länder Jordanien, Saudi- Arabien, Katar und die Türkei weiter den Aufständischen unterstützten.